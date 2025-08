Incidente all’aeroporto di Birmingham: chiuso lo scalo

MeteoWeb

L’aeroporto di Birmingham, in Inghilterra, è stato chiuso a causa di un incidente aereo. Numerosi voli sono stati dirottati in tutto il Regno Unito. Lo riportano i media britannici. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma l’incidente coinvolge un aereo ultraleggero. L’incidente è stato confermato dalla stessa società che gestisce l’aeroporto: “a seguito di un incidente aereo, la pista è temporaneamente chiusa“, ha dichiarato l’aeroporto in una nota pubblicata su X.

Secondo quanto riferito da media locali, l’aereo coinvolto è un Beech B200 Super King Air. Le foto pubblicate sui social media mostrano i soccorsi che lo circondano sulla pista.

Un ferito

La Polizia delle West Midlands ha successivamente riferito che una persona ha riportato ferite lievi dopo che un piccolo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza. “Siamo all’aeroporto di Birmingham questo pomeriggio dopo che un piccolo aereo è stato coinvolto in un atterraggio di emergenza intorno alle 13:40. Gli agenti sono tra le squadre di emergenza sul posto e una persona è stata segnalata con ferite lievi”, riferisce la Polizia aeroportuale di Birmingham su X. “L’Autorità per l’aviazione civile – aggiunge – è stata informata e l’aeroporto ha sospeso le operazioni mentre sono in corso le indagini”.

I servizi di soccorso riferiscono inoltre che tre persone che erano a bordo sono state visitate dai paramedici sul posto ma nessuna di loro ha avuto bisogno di cure ulteriori o accertamenti.

L’incidente

Il velivolo, che appartiene alla Woodgate Aviation, una compagnia di voli charter con sede all’aeroporto di Belfast – dove il Beech B200 Super King Air era diretto dopo il decollo da Birmingham – appare del tutto integro a parte il danno al carrello. In base alle prime ricostruzioni, il pilota ha preferito tornare indietro a circa 30 minuti dalla partenza dopo che molto probabilmente si è reso conto di un’avaria.

Disagi all’aeroporto di Birmingham

Intanto alcuni velivoli di linea che erano diretti verso lo scalo inglese sono stati dirottati su altre destinazioni dal controllo aereo in attesa che la pista principale venga ripristinata. Mentre vengono segnalati ritardi fino a cinque ore per i voli in partenza da Birmingham. Inevitabili quindi i disagi per passeggeri e vacanzieri, destinati a protrarsi per diverse ore.

L’incidente a Southend

Un bimotore dello stesso modello due settimane fa si era schiantato vicino all’aeroporto di Southend, fuori Londra, poco dopo il decollo: erano morte tutte le 4 persone a bordo, i due piloti, un medico e un’infermiera. L’aereo, di proprietà dalla società di noleggio olandese Zeusch Aviation, era adibito di solito a scopi medici. Si era appena alzato in volo per rientrare a Lelystad, nei Paesi Bassi, base della Zeusch Aviation, dopo due precedenti voli su Atene e Pola.