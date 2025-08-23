USA, bus turistico si ribalta dopo gita alle Cascate del Niagara: 5 morti

MeteoWeb

Un incidente ha coinvolto un autobus turistico nello Stato di New York, a circa 40 km a Est di Buffalo: al momento il bilancio è di 5 morti e diversi feriti. A bordo viaggiavano 54 persone di ritorno a New York City dopo una gita alle Cascate del Niagara. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di una distrazione. Escluse eventuali ipotesi come il guasto meccanico la guida sotto l’effetto di alcol o droghe. Le vittime sono di nazionalità indiana, cinese e filippina. Sei cittadini cinesi si trovavano sul bus: 5 hanno riportato ferite lievi e sono stati dimessi, mentre un sesto è stato sottoposto a intervento chirurgico.