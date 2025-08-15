Incidente nel fiume Mohammadia: autobus finisce in un wadi, 18 persone perdono la vita

MeteoWeb

Diciotto persone sono morte e nove sono rimaste ferite dopo che un autobus è precipitato in un wadi ad Algeri. Lo riferisce la Protezione Civile algerina. La Protezione Civile è intervenuta nel tardo pomeriggio dopo che l’autobus è precipitato nel fiume a Mohammadia. Secondo un rapporto preliminare, “18 persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite, due delle quali sono in condizioni critiche”, secondo la stessa fonte. L’operazione di soccorso è ancora in corso. La causa dell’incidente non è ancora nota.