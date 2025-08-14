Incidente sul Castore: due alpinisti perdono la vita sul Monte Rosa

MeteoWeb

Due alpinisti sono morti a causa di un incidente sul Castore, gruppo del Monte Rosa, in Valle d’Aosta. Il Soccorso alpino valdostano ha portato a termine nelle primo pomeriggio di oggi il recupero dei corpi. L’allarme era stato dato questa mattina in seguito al mancato contatto con gli alpinisti, che si sapeva di aver pernottato al rifugio Quintino Sella. Un primo sorvolo con l’elicottero SA1 ha dato esito negativo. In seguito, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia, in collaborazione con il Sagf di Alagna Valsesia, ha condotto la ricerca mediante comunicatore satellitare e ha fornito indicazioni utili ad una serie di sorvoli che hanno portato all’individuazione della zona e al ritrovamento dei due alpinisti.

Si tratta di un uomo e di una donna, di nazionalità italiana. Le salme sono state portate a Champoluc. Le operazioni di riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia.