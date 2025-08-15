Incidente sul Mincio: uomo di circa 60 anni muore dopo essersi ribaltato con la canoa

MeteoWeb

Un uomo di circa 60 anni è morto dopo essersi ribaltato con la canoa con la quale stava pagaiando sul Mincio per poi imboccare un canale artificiale che gli è stato fatale. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio a Borghetto di Valeggio sul Mincio (Verona). Sul posto, oltre ai soccorritori del Suem 118, che hanno solamente potuto constatare il decesso per annegamento, anche Vigili del fuoco di Verona e Mantova con il supporto dei sommozzatori e di un elicottero. Indagini dei carabinieri. L’uomo era senza documenti e al momento non si conosce la sua identità.