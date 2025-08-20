Scontro tra treno merci e regionale a Trento, 3 feriti

MeteoWeb

La circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Brennero–Trento, nel tratto compreso tra Mezzocorona e Trento, a seguito di una collisione tra un carro merci e un treno regionale. Secondo quanto riferito da Rete Ferroviaria Italiana, la dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Le prime ricostruzioni indicano che, durante una manovra, un carro merci presente a Trento, in località Roncafort, si sarebbe sganciati dal convoglio andando a urtare contro un treno regionale fermo al segnale di stop. L’impatto ha causato il deragliamento di una carrozza.

Il bilancio al momento è di 3 persone lievemente contuse, senza feriti gravi né tra i passeggeri né tra il personale di bordo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile, polizia ferroviaria e polizia scientifica. I viaggiatori del regionale sono stati trasferiti su autobus sostitutivi.

Nel frattempo, i tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. Fino al completamento degli interventi, si prevedono ritardi e cancellazioni sia per i treni regionali sia per quelli ad Alta Velocità, con l’attivazione di servizi sostitutivi su gomma e un potenziamento dell’assistenza ai passeggeri.