Incontro ravvicinato tra cane e orsa con cuccioli a Tione: la Provincia richiama alla prudenza

Nel pomeriggio di ieri, attorno alle 16.30, si è verificato un incontro ravvicinato tra un cane e un’orsa con due piccoli sopra malga Cengledino, verso il baito dei Cacciatori (comune di Tione). Lo riferisce una nota della Provincia autonoma di Trento. Il cane, libero come consentito nell’area di addestramento della Riserva di caccia, si è introdotto in un cespuglio da cui è poi uscito il gruppo di orsi. Il proprietario dell’animale non è stato coinvolto direttamente né ha corso rischi. Il Corpo forestale del Trentino ha svolto gli accertamenti del caso.

Cani al guinzaglio e chiarimenti

“Si ricorda che, in generale, durante passeggiate ed escursioni è fondamentale tenere sempre i cani al guinzaglio – scrive la Provincia -. Questa semplice precauzione riduce non solo il rischio di incontri ravvicinati con i plantigradi, ma anche la possibilità che l’animale – tornando verso il proprietario in cerca di protezione – porti con sé l’orso fino a un contatto diretto con le persone”. Infine la Provincia fa una precisazione sulle presunte predazioni in Valle di Daone. In merito agli articoli di stampa che riportano episodi di presunte predazioni da parte di lupi e orsi ai danni di un pastore in Valle di Daone, la Provincia precisa che non risulta alcuna denuncia presentata agli uffici competenti, né segnalazioni pervenute alla Stazione forestale.