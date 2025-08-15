Incontro tra Putin e Trump: il satellite Roscosmos fotografa Anchorage, Alaska | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dove si terrà l’incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump vista dallo spazio. Il satellite di Roscosmos ha fotografato la città di Anchorage nello stato dell’Alaska, USA. Come si vede nella seconda immagine, sopra la città è nuvoloso. L’Inviato speciale di Putin per gli investimenti esteri e la cooperazione economica, Kirill Dmitriev ha dichiarato: “ho incontrato un orso in Alaska prima del vertice tra Stati Uniti e Russia. Speriamo sia un buon segno”.

Il Tupolev Tu-214PU nello spazio aereo americano

Il Tupolev Tu-214PU che trasporta il presidente russo Putin è entrato nello spazio aereo americano. L’atterraggio è previsto alle 9:41 locali. 150.000 persone stanno seguendo il volo di Putin su FlightRadar24.