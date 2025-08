Indonesia, violenta eruzione del Lewotobi Laki-Laki: colonna di cenere di 10 km e fulmini vulcanici | VIDEO

MeteoWeb

Venerdì sera ora locale, il vulcano Lewotobi Laki-Laki, situato nella reggenza di East Flores, nelle Piccole Isole della Sonda Orientali (Indonesia), ha dato vita ad una nuova eruzione, generando spettacolari fulmini vulcanici e una colonna di cenere che ha raggiunto i 10 km sopra la sommità. L’eruzione, registrata alle 20:48 ora locale, ha prodotto un boato udito distintamente fino al posto di osservazione del vulcano a Pululura, nel distretto di Wulanggitang.

Secondo il capo dell’Agenzia Geologica del Ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie, Muhammad Wafid, l’evento è stato rilevato dai sismografi con un’ampiezza massima di 47,3 mm e una durata di circa 3 minuti e 40 secondi. L’attività vulcanica è ancora in corso.

Le autorità hanno confermato il mantenimento dello stato di allerta al livello IV (Awas) e raccomandano di non avvicinarsi entro un raggio di 6 km, esteso a 7 km nei settori Sud/Ovest e Nord/Est. Inoltre, si temono colate di lava in caso di piogge intense, con rischio per diverse località vicine. Alla popolazione è consigliato l’uso di mascherine per proteggere le vie respiratorie dalla cenere.