Indonesia, serie di eruzioni al Monte Lewotobi Laki-laki: colonna di cenere fino a 8km | FOTO e VIDEO

Il Monte Lewotobi Laki-laki, situato a East Flores, in Indonesia, è entrato in eruzione, producendo una colonna di cenere alta 8km sopra la sommità del cratere nelle prime ore di oggi, lunedì 18 agosto. L’eruzione è stata registrata alle 2:21 WITA (ora dell’Indonesia centrale) ed è stata seguita da diverse altre eruzioni. Emanuel Rofinus Bere, funzionario del Lewotobi Laki-laki Volcano Observation Post (PGA), ha dichiarato che l’eruzione mattutina è stata registrata da sismografi con un’ampiezza massima di 47,3mm e una durata di 5 minuti e 21 secondi. “L’eruzione è stata accompagnata da un forte boato udito al Lewotobi Laki-laki PGA Post”, ha riferito Emanuel all’Agenzia Geologica di Bandung, Giava Occidentale.

La mattina, intorno alle 7:23 WITA (ora dell’Indonesia Centrale), la montagna, alta 1.584 metri sul livello del mare, è entrata nuovamente in eruzione, generando una colonna di cenere vulcanica alta fino a 3,5km. Meno di un’ora dopo, alle 8:14 WITA, il Monte Lewotobi Laki-laki è entrato nuovamente in eruzione. Non sono state osservate prove visive dell’eruzione, ma le registrazioni sismografiche hanno indicato un’ampiezza massima di 29,6mm e una durata di 179 secondi.

“In seguito, il Monte Lewotobi ha eruttato tre volte: alle 8:34, alle 8:57 e alle 9:11 (ora locale), con una colonna di cenere vulcanica che ha raggiunto i quattro chilometri sopra il cratere”.

Livello di allerta e avvisi per la popolazione

Il Centro per la Vulcanologia e la Mitigazione dei Rischi Geologici (PVMBG) dell’Agenzia Geologica (BGA) mantiene lo stato del Monte Lewotobi Laki-laki al Livello IV, il livello più alto di attività vulcanica. I residenti nelle aree a rischio di catastrofe sono invitati a rimanere vigili per il potenziale rischio di inondazioni di lahar durante forti piogge. Questo potenziale è particolarmente pronunciato nelle aree di Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru e Nawakote.