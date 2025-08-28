Inondazioni in Pakistan: quasi 250mila sfollati nel Punjab

MeteoWeb

Le inondazioni nella popolosa provincia orientale del Punjab, in Pakistan, hanno costretto quasi 250mila persone a lasciare le proprie case e, secondo le autorità, più di un milione di persone sono state colpite, con coltivazioni e attività commerciali distrutte e molti impossibilitati a spostarsi. Almeno 15 persone sono morte mercoledì 27 agosto nel distretto di Gujranwala e nei villaggi vicini, secondo la Polizia. Marriyum Aurangzeb, Ministro senior della provincia del Punjab, ha dichiarato che le inondazioni hanno colpito 1.432 villaggi situati lungo i fiumi Ravi, Sutlej e Chenab, interessando circa 1,2 milioni di persone e sfollandone 248mila.

Sono stati allestiti quasi 700 campi di soccorso e 265 ambulatori medici nelle aree colpite dall’alluvione, ha aggiunto, precisando che cibo e altri beni essenziali vengono distribuiti nelle zone allagate. Dall’inizio di giugno le inondazioni hanno causato la morte di oltre 800 persone in Pakistan.