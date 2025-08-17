Inondazioni in Pakistan, bilancio sempre più apocalittico: almeno 150 dispersi oltre a 350 vittime

MeteoWeb

Almeno 150 persone risultano disperse nel nord del Pakistan dopo le inondazioni degli ultimi due giorni che hanno provocato la morte di quasi 350 persone. Lo ha riferito l’autorità provinciale per la gestione dei disastri. Nel solo distretto di Buner, “almeno 150 persone potrebbero essere intrappolate sotto le macerie delle loro case o essere state spazzate via dalle acque“, ha dichiarato all’AFP Asfandyar Khattak, direttore dell’agenzia per la provincia di Khyber Pakhtunkhwa, aggiungendo che decine di altre persone risultano disperse anche nel distretto di Shangla.