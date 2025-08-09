Insetti positivi al virus West Nile in provincia di Isernia: attivate misure di sicurezza

MeteoWeb

Alcuni casi di positività di insetti al West Nile sono stati registrati in provincia di Isernia. Per questo, l’Azienda sanitaria regionale del Molise ha attivato tutte le misure previste in casi di questo tipo, a partire da quelle di sicurezza sulle trasfusioni di sangue. “Come richiamato dal Centro Nazionale Sangue – spiegano dall’Asrem – è raccomandato l’utilizzo del test sui donatori o in alternativa la sospensione temporanea per 28 giorni di coloro che abbiano trascorso almeno una notte nelle provincia di Isernia”. Inoltre, specifica la dottoressa Carmen Montanaro, direttrice del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’Asrem “a fronte della situazione epidemiologica, i sindaci della provincia di Isernia, sono stati invitati a mettere in atto tutte le strategie previste dal Piano Nazionale Arbovirosi, ed in particolare l’esecuzione di disinfestazione con trattamenti adulticidi sul territorio comunale di propria competenza, avvalendosi di ditte autorizzate e specializzate”.

“Ad oggi, dunque – concludono dall’Azienda sanitaria -, scongiurando qualsiasi forma di allarmismo, la situazione è sotto controllo e tutte le misure necessarie, nell’ambito delle competenze e dei doveri dell’Asrem sono state messe in atto”.