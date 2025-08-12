Intossicazione da botulino: cosa è emerso dalle autopsie

MeteoWeb

Dalle autopsie eseguite questo pomeriggio sui corpi di Luigi Di Sarno e Tamara D’Acunto è stato confermato per entrambi l’intossicazione mortale da botulino. Entrambi avevano acquistato e consumato un panino in un food truck a Diamante. Nell’inchiesta della procura di Paola, diretta da Domenico Fiordalisi, si ipotizzano a vario titolo i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Al momento gli indagati sono 10.