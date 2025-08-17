Iran, enorme incendio in un deposito di petrolio a sud di Teheran | VIDEO

MeteoWeb

Un vasto incendio è scoppiato in un deposito di petrolio a sud di Teheran, la capitale dell’Iran. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Jalal Maleki, portavoce dei vigili del fuoco del comune di Teheran, ha spiegato che il personale di sette stazioni è stato immediatamente inviato sul posto dopo la segnalazione dell’incendio. “Questo impianto di stoccaggio di petrolio e petrolio appartiene al settore privato” ha dichiarato Maleki a “Mehr” sottolineando che al momento “non ci sono segnalazioni di possibili morti o feriti”.