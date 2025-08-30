Iraq, la siccità consente la scoperta di 40 antiche sepolture nel Nord | FOTO

MeteoWeb

In Iraq, la siccità ha consentito agli archeologi di scoprire 40 antiche tombe dopo l’abbassamento dei livelli dell’acqua nel più grande bacino idrico del Paese. Le tombe, che si ritiene risalgano a oltre 2.300 anni fa, sono state rinvenute ai margini del bacino idrico della diga di Mosul, nella regione di Khanke, nella provincia di Duhok, nel nord del Paese. “Finora abbiamo scoperto circa 40 tombe“, ha dichiarato Bekas Brefkany, direttore delle antichità di Duhok, che sta guidando i lavori archeologici nel sito. Il suo team ha esaminato l’area nel 2023, ma ha individuato solo parti di alcune tombe. Sono stati in grado di lavorare sul sito solo quando i livelli dell’acqua sono scesi “al minimo” quest’anno, ha precisato Brefkany.

Negli ultimi anni, gli archeologi hanno scoperto rovine risalenti a migliaia di anni fa nella stessa area, a seguito della siccità che ha afflitto l’Iraq per cinque anni consecutivi. “La siccità ha un impatto significativo su molti aspetti, come l’agricoltura e l’elettricità. Ma, per noi archeologi, ci permette di svolgere lavori di scavo“, ha riferito Brefkany.

Si ritiene che le tombe appena scoperte risalgano al periodo ellenistico o ellenistico-seleucide, secondo la stessa fonte. Ha aggiunto che il suo team sta lavorando per scavare le tombe e trasferirle al Museo Duhok per ulteriori studi e interventi di conservazione, prima che l’area venga nuovamente sommersa.

La siccità in Iraq

L’Iraq, particolarmente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico, sta affrontando temperature in aumento, carenze idriche croniche e siccità annuali. Le autorità hanno avvertito che quest’anno è stato uno dei più secchi dal 1933 e che le riserve idriche sono scese solo all’8% della loro piena capacità. Incolpano anche le dighe a monte costruite nei vicini Iran e Turchia per aver ridotto drasticamente il flusso dei fiumi Tigri ed Eufrate, un tempo possenti, che hanno irrigato l’Iraq per millenni.