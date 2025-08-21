ISIN, sicurezza nucleare e radioprotezione al Meeting di Rimini 2025

MeteoWeb

I temi della sicurezza nucleare e della radioprotezione al Meeting di Rimini 2025: dal 22 al 27 agosto, l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) incontrerà i visitatori nel proprio stand, collocato in Piazza MASE, uno spazio espositivo interamente dedicato ai temi dell’ambiente e dell’energia organizzato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Piazza MASE sarà allestita all’interno del padiglione A5 e ospiterà, inoltre, ENEA, ISPRA, Carabinieri forestali, Acquirente unico, GSE, RSE.

La 49ma edizione del Meeting di Rimini ha come titolo “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”.

Tutte le inziative delle 5 giornate sono disponibili al link: https://www.meetingrimini.org/edizioni/edizione-2025/

Il 26 agosto alle ore 13, presso la Sala CONAI A4, il direttore dell’ISIN, Francesco Campanella, interverrà alla conferenza “Dentro la transizione energetica: quale ruolo per il nucleare?”, a cui parteciperà anche il Ministro dell’Ambiente e della Transizione Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Nei giorni della manifestazione si alterneranno, inoltre, brevi incontri con gli esperti dell’Ispettorato sui temi della sicurezza nucleare e della protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti.