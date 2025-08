Nasce Jera Nex Bp: joint venture per dominare l’eolico offshore globale

MeteoWeb

La società britannica Bp e l’azienda giapponese Jera hanno annunciato la nascita di Jera Nex Bp, joint venture paritaria con sede a Londra e l’ambizione di diventare uno dei principali attori mondiali dell’energia eolica offshore. La nuova società disporrà di una capacità potenziale di 13 GW, di cui 1 GW già installato, 7,5 GW in sviluppo e 4,5 GW in concessioni acquisite. La nuova società opererà in Europa, Asia e Giappone, dove è attiva attraverso la controllata Jera Nex Bp Japan. “Riuniamo due squadre altamente qualificate con esperienza, relazioni e accesso globale unici, derivanti da due delle principali aziende energetiche di Oriente e Occidente”, ha dichiarato Nathalie Oosterlinck, amministratore delegato della joint venture. “Questo ci offre competenze per trovare nuovi modi di creare valore dall’eolico offshore”, ha aggiunto.

Le parole del vice presidente esecutivo di Bp

Secondo William Lin, vice presidente esecutivo di Bp, la joint venture consentirà di “ottimizzare e decapitalizzare il nostro portafoglio di energia a basse emissioni, mantenendo flessibilità e massimizzando valore nel lungo termine”. La nuova società si propone di guidare la transizione energetica globale, facendo leva su capitali competitivi, competenze condivise e politiche di sviluppo disciplinate.