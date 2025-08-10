Dramma a Jesolo, auto cade nel fiume Sile: bambino di 5 anni in gravi condizioni

MeteoWeb

Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Padova dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco dall’auto che era caduta nel fiume Sile a Jesolo (Venezia) dalla quale sono usciti illesi i genitori. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la via Piave a Jesolo paese. L’auto, pare, sia finita in fiume per la perdita del controllo del conducente. I genitori sono riusciti a salvarsi e a chiamare i soccorsi, mentre il loro piccolo è rimasto intrappolato, seduto sul seggiolino, agganciato dalle cinture con l’auto che andava a fondo. I sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, sono riusciti a liberarlo ad una profondità di sette metri.

L’intervento dei Vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Jesolo hanno tentato il salvataggio, ma l’auto si era inabissata per circa sette metri ed è stato quindi chiesto l’intervento dell’elicottero Drago con a bordo i sommozzatori. Questi ultimi si sono si sono immersi nelle fiume raggiungendo la vettura e dopo aver tagliato le cinture dal seggiolino hanno portato a riva il ragazzino che è stato rianimato dal personale del 118.

Quindi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova. In corso il recupero del mezzo con l’autogru del comando di Treviso. Carabinieri sul posto. I genitori, di nazionalità moldava, sono stati portati anch’essi in ospedale.