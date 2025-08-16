La meteora delle Perseidi sopra la Fornace Penna di Sampieri: un ricordo celeste | FOTO

MeteoWeb

Nel cuore della notte, sopra le silenziose rovine della Fornace Penna di Sampieri (RG), un fenomeno celeste di rara bellezza ha catturato l’attenzione di chi ha avuto la fortuna di alzare lo sguardo. Un frammento antico di cometa, viaggiatore solitario del cosmo, si è incendiato nell’atmosfera terrestre durante il suo attraversamento della scia delle Perseidi, lasciando una scia luminosa e colorata che ha incantato gli osservatori. La scia della meteora, visibile a occhio nudo, ha assunto sorprendenti tonalità verdi e viola, suggerendo la presenza di magnesio e calcio vaporizzati a seguito dell’ablazione atmosferica.

Un attimo fugace, ma straordinariamente intenso, che ha attraversato il cielo in direzione di Perseo, ben visibile sopra le rovine della vecchia fornace. Sullo sfondo, l’ammasso delle Pleiadi (M45) e le costellazioni del Toro e di Perseo erano facilmente distinguibili, fornendo una cornice naturale a questo spettacolo cosmico.

Quello che è stato un momento effimero per l’occhio umano è stato catturato dal fotografo Filippo Galati, il quale ha immortalato l’istante in una fotografia che ora racconta una storia senza tempo, fatta di frammenti di comete e di meraviglia sotto il cielo. Un ricordo che, pur nella sua brevità, rimarrà per sempre impresso nella memoria di chi ha avuto l’onore di osservare quel gioco di luci, nella magica notte di Sampieri.