La Sardegna punta sui data center: al via il progetto di Energy Vault nel sito minerario di Carbosulcis

A seguito di un incontro, tenutosi il 26 agosto, tra la Presidente della Regione Alessandra Todde, l’assessore dell’Industria Emanuele Cani e il management di Energy Vault, guidato dal Chairman e CEO Robert Piconi, nella sede della Regione Sardegna, è stato confermato il pieno sostegno della Regione al progetto per la realizzazione di un AI Data Center, che utilizzerà energie rinnovabili e una interconnessione già disponibile di100 MW presso il sito minerario più grande d’Europa. Presso lo stesso sito di Carbosulcis, Energy Vault ha già avviato la prima fase del suo sistema di stoccaggio elettrico gravitazionale, chiamato “EV-0”, che utilizza le profondità della miniera per stoccare e produrre energia come in un impianto di pompaggio idroelettrico.

L’iniziativa rappresenta un passo decisivo nella strategia regionale volta a promuovere innovazione tecnologica, sostenibilità e trasformazione industriale per la creazione di valore economico e occupazionale. Il progetto sarà interamente alimentato da energia rinnovabile e integrato con le soluzioni hardware e software di accumulo energetico sviluppate da Energy Vault, garantendo un funzionamento del data center completamente carbon free e gli standard di disponibilità tipici dei data center.

Il sistema modulare di sviluppo dell’AI Data Center consentirà un avvio immediato con una capacità iniziale di 2 MW, con incrementi progressivi da 1 MW fino a raggiungere i 100 MW complessivi. Questa architettura flessibile assicurerà una rapida implementazione, stabilità nella connessione con la rete elettrica e un contributo significativo al bilanciamento della rete, grazie alla piattaforma avanzata di accumulo elettrico di Energy Vault.

L’AI Data Center risponde alle crescenti esigenze di data security, data sovereignty ed energia pulita, oggi essenziali per lo sviluppo europeo. Inoltre, il progetto farà leva sulla nuova rete in fibra ultrarapida TERABIT, recentemente completata in Sardegna, che garantirà connettività digitale di livello mondiale per l’elaborazione e la trasmissione dati ad alta velocità.

“Avere un data center dedicato all’Intelligenza Artificiale”, ha commentato la Governatrice Alessandra Todde, “è importante per la Sardegna, perché significa investire in nuove tecnologie, dare gambe a nuove vie di sviluppo legate all’economia digitale di cui la nostra Isola ha bisogno. In più significa ridare slancio e una nuova vita produttiva alla miniera di Nuraxi Figus e a chi ci lavora”.

Inoltre, Robert Piconi, Chairman e Ceo di Energy Vault ha dichiarato: “Oggi, con il supporto della Presidente Todde e della Regione Sardegna, compiamo un passo importante per colmare il divario creato dalla rapida espansione degli AI Data Center e dei carichi di lavoro legati all’Intelligenza Artificiale negli Stati Uniti e nell’ecosistema europeo. La Sardegna è in una posizione unica per guidare questa trasformazione, grazie alla sua infrastruttura digitale di livello mondiale con l’anello digitale TeraBit e alla visione ambiziosa di raggiungere i più alti standard digitali in Europa. Siamo grati alla Presidente Todde, all’asssessore Cani e alla Regione per la fiducia riposta in Energy Vault, e siamo pienamente impegnati a consegnare la prima unità da 2 MW all’inizio del 2026 in collaborazione con i nostri partner strategici nella costruzione e gestione di Data Centers“.

Con questa iniziativa, la Regione Sardegna ribadisce il proprio impegno verso la transizione energetica, la trasformazione digitale e la valorizzazione del territorio, facendo del sito di Carbosulcis un nuovo polo strategico per lo sviluppo di tecnologie avanzate e la crescita economica sostenibile.