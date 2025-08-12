Lago Sinizzo, studente di 21 anni annega durante una gita: è stato inghiottito dalle acque

Il giovane, originario della Tunisia, è stato inghiottito dalle acque dopo essersi tuffato. Era in compagnia del fratello e amici. Solo a giugno un altro giovane aveva perso la vita nello stesso lago

Lago Sinizzo
Foto Ansa
MeteoWeb

Uno studente di 21 anni dell’università di Pisa, è morto dopo essere annegato nel lago Sinizzo, a San Demetrio ne’ Vestini, in provincia dell’Aquila. Secondo una prima ricostruzione, il giovane tunisino in gita con il fratello e alcuni amici, si è tuffato in acqua poco dopo pranzo e non è più riemerso, probabilmente a causa di una congestione. L’episodio è accaduto sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco con sommozzatori, forze dell’ordine e carabinieri. A giugno un pakistano residente all’Aquila, Rahmat Hussain, 21 anni, era annegato nello stesso lago.

