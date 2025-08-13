Lanciati il primo satellite MetOp-SG e Sentinel-5A: una nuova era nel monitoraggio meteorologico e climatico

Segnando l’inizio di una nuova era nel monitoraggio meteorologico e climatico dall’orbita polare, il primo di una nuova serie di satelliti, MetOp Seconda Generazione, è stato messo in orbita a bordo di un razzo Ariane 6 dal centro spaziale europeo di Kourou, nella Guyana francese. La serie di sofisticati strumenti di questo nuovo satellite comprende il nuovo strumento Copernicus Sentinel-5 , progettato per fornire dati critici sugli inquinanti atmosferici, l’ozono e altri gas legati al clima.

Decollato il 13 agosto alle 02:37 CEST (12 agosto 21:37 ora locale), il razzo Ariane 6 ha portato il satellite da quattro tonnellate in orbita intorno alla Terra. La conferma del corretto funzionamento di MetOp-SG-A1 è giunta alle 04:47 CEST, dopo il dispiegamento dei pannelli solari che assicurano la generazione di energia per il satellite.

Basata sulla prima generazione di satelliti MetOp, la missione MetOp Seconda Generazione (MetOp-SG) garantisce la fornitura costante di dati essenziali per le previsioni meteorologiche e l’analisi del clima a livello mondiale, con capacità notevolmente migliorate.

La nuovissima missione MetOp-SG comprende tre coppie successive di satelliti. Ogni coppia di MetOp-SG è costituita da un satellite di tipo A e uno di tipo B, dotati di una serie di strumenti eccezionali, diversi ma complementari, per effettuare un’ampia gamma di osservazioni.

Questa missione è frutto della collaborazione di lunga durata tra l’ESA e Eumetsat. L’ESA è responsabile della progettazione e della costruzione dei satelliti, mentre Eumetsat si occupa dei servizi di lancio, sviluppa il segmento di terra, gestisce le operazioni del satellite e la distribuzione dei dati alla comunità degli utenti meteorologici.

Il primo satellite, MetOp-SG-A1, è di tipo A, ed è dotato dello spettrometro Sentinel-5 per Copernicus, il componente di osservazione della Terra del programma spaziale dell’Unione europea.

Il Direttore dei programmi di osservazione della Terra dell’ESA, Simonetta Cheli, ha dichiarato: “il lancio di oggi mette in evidenza il valore di partnership forti tra l’ESA, Eumetsat, la Commissione europea, Arianespace e il settore spaziale dell’Europa. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla missione. Con condizioni meteorologiche sempre più irregolari, le previsioni tempestive e accurate non sono mai state così essenziali, e la missione MetOp-SG è destinata a svolgere un ruolo fondamentale per il miglioramento delle previsioni meteorologiche e il monitoraggio del clima. Sentinel-5 offrirà a sua volta dati tempestivi per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e altro ancora”.

Il Direttore generale di Eumetsat, Phil Evans, ha aggiunto: “gli eventi meteorologici estremi sono costati all’Europa centinaia di miliardi di euro e decine di migliaia di vite umane negli ultimi 40 anni; tra gli ultimi esempi basti ricordare tempeste come Boris, Daniel e Hans, ondate di caldo record e incendi devastanti. Il lancio di MetOp-SG-A1 è un importante passo avanti per dotare i servizi meteorologici nazionali dei nostri Stati membri di strumenti più efficaci per salvare vite, proteggere le proprietà e rafforzare la resilienza nei confronti della crisi climatica”.

“Questi impatti positivi si faranno sentire anche oltre e sull’altra sponda dell’Atlantico, dato che MetOp-SG-A1 è il primo contributo dell’Europa al Joint Polar System con la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Questo traguardo è il risultato di anni di lavoro di squadra di Eumetsat, ESA, Unione europea, CNES, DLR, Airbus e molti altri. È l’inizio di un appassionante nuovo capitolo: stiamo lavorando per assicurarci che il satellite sia in orbita e possa iniziare a trasmettere i dati vitali per i quali è stato progettato“.

Christoph Kautz, Direttore per la politica spaziale, la navigazione satellitare e l’osservazione della Terra alla Direzione generale per l’Industria della difesa e lo spazio della Commissione europea, si è a sua volta congratulato con i team che hanno partecipato al lancio di Copernicus Sentinel-5A. Ha dichiarato: “completando l’orbita intorno alla Terra ogni 100 minuti, questo nuovo strumento invierà quotidianamente dati globali sugli inquinanti dell’aria e i gas traccia atmosferici. I dati saranno inviati al Servizio di monitoraggio atmosferico e al Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, che a loro volta aiuteranno le autorità a monitorare l’inquinamento, controllare il cambiamento climatico e supportare i processi decisionali”.

Potenti sensori per la meteorologia, il clima e la qualità dell’aria

La missione MetOp-SG è costituita da sei satelliti che saranno operativi in coppie successive per almeno 20 anni. Ognuna delle tre coppie consiste in un satellite di tipo A e uno di tipo B, che trasportano strumenti avanzati complementari per offrire misurazioni ad alta risoluzione della temperatura, delle precipitazioni, delle nuvole e dei venti per le previsioni meteorologiche e l’analisi del clima.

MetOp-SGA1 inizierà presto a trasmettere un’enorme quantità di osservazioni tempestive, ad alta risoluzione e di elevata qualità provenienti da sei strumenti complementari. Questi dati consentiranno alla serie di satelliti Metop di continuare a svolgere il proprio ruolo di fonte più importante in Europa per le osservazioni meteorologiche relative alle previsioni con un anticipo compreso tra le 12 ore e i 10 giorni. Ad esempio, le osservazioni di Metop-SGA1 aiuteranno i meteorologi a migliorare i modelli meteorologici a breve e medio termine al fine di salvare vite umane consentendo allerte precoci di tempeste, ondate di calore e altri disastri, e aiuteranno gli agricoltori a proteggere i raccolti, gli operatori di rete a gestire l’approvvigionamento energetico e i piloti e i marinai a navigare in sicurezza.

Marc Loiselet, Project manager dell’ESA per la missione MetOp-SG, ha affermato: “è meraviglioso sapere che il primo satellite della serie è in orbita e lo monitoreremo molto attentamente nell’ambito della fase di verifica in orbita. Entrambi i tipi di satellite sono estremamente complessi, quindi vorrei, a mia volta, ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e alla messa in orbita. Negli ultimi mesi ci siamo concentrati principalmente sul completamento di MetOP-SG-A1 prima del lancio, ma stiamo lavorando anche sul satellite partner, MetOp-SG-B1, il cui lancio è previsto l’anno prossimo, per completare la prima coppia“.

MetOp-SG-A1 trasporta sei strumenti: un sounder atmosferico a infrarossi di nuova generazione, un sounder a microonde, un radiometro di imaging multispettrale, un nuovo imager multivisione, multicanale e multipolarizzazione, un sounder di radiooccultazione (presente anche nei satelliti MetOp-SG-B) e lo spettrometro Copernicus Sentinel-5.

I satelliti di tipo B avranno a bordo cinque strumenti: uno scatterometro, l’altro sounder di radiooccultazione, un nuovo imager a microonde, un nuovo imager ghiaccio-nuvole e un sistema di raccolta dati Argos-4.

Si tratta dei primi satelliti dell’ESA con un sistema per lo smaltimento attivo a fine missione. Ogni satellite MetOp-SG è dotato di un propulsore supplementare, che gli consente di autodistruggersi nell’atmosfera terrestre al termine della missione.

Didier Martin, Project manager di Sentinel-5 dell’ESA, ha sottolineato: “è stato incredibile assistere al lancio di Ariane 6 che ha portato nello spazio MetOp-SG-A1 con lo spettrometro Sentinel-5A a bordo. Tante persone si sono impegnate a fondo per sviluppare questo sofisticato strumento. Siamo impazienti di assistere alle sue performance nello spazio, quando trasmetterà dati sui gas traccia nell’atmosfera, come l’ozono, il biossido di azoto, l’anidride solforosa, la formaldeide, il gliossale, il monossido di carbonio e il metano, nonché gli aerosol e le radiazioni UV. Questi componenti non incidono solo sulla qualità dell’aria che respiriamo, ma anche sul clima del nostro pianeta”.

Copernicus Sentinel-5 è frutto di una stretta collaborazione tra l’ESA, la Commissione europea e Eumetsat. È stato sviluppato sotto la responsabilità dell’ESA da un consorzio guidato da Airbus Defence and Space a Ottobrunn, in Germania.

Visioni complementari

I satelliti MetOp-SG girano intorno alla Terra da un polo all’altro mentre il pianeta ruota sotto di loro, coprendo il globo terrestre ogni 24 ore circa. Inoltre, la quota orbitale relativamente bassa consente loro di acquisire misurazioni dettagliate di varie condizioni atmosferiche.

Questa capacità è complementare all’altra importante missione meteorologica europea, la serie Meteosat, che opera in orbita geostazionaria. Posizionati a circa 36.000 km al di sopra dell’equatore, questi satelliti rimangono fissi rispetto alla rotazione della Terra. L’orbita geostazionaria fissa, a quota elevata, consente di osservare costantemente un’ampia porzione della superficie terrestre per monitorare i sistemi meteorologici a evoluzione rapida. Il secondo satellite Meteosat Terza Generazione, MTG-S1, che trasporta anche lo strumento Copernicus Sentinel-4, è stato lanciato in luglio.

La presenza di entrambi i tipi di missione meteorologica in orbita, con le loro prospettive diverse sulla Terra, massimizza l’efficacia della trasmissione dei dati per le previsioni meteorologiche, i modelli di previsione e l’analisi del clima.

Ariane 6

Ariane 6, il lanciatore pesante dell’Europa, è un elemento centrale dell’impegno dell’ESA per garantire ai cittadini europei un accesso autonomo allo spazio. Il suo design modulare e versatile consente di lanciare tutte le missioni, da quelle destinate all’orbita terrestre bassa a quelle dirette verso lo spazio profondo. Con oltre 60 metri di altezza, Ariane 6 può pesare circa 900 tonnellate quando viene lanciato con un carico utile completo.

Ariane 6 è costituito da tre stadi: due o quattro booster e uno stadio principale e uno superiore. Per questo lancio, il razzo era nella configurazione a due booster.

Lo stadio principale e i booster a propellente solido sono responsabili della prima fase del volo. Lo stadio impiega un motore Vulcain 2.1 (rifornito con idrogeno e ossigeno liquido) e la spinta principale al decollo è fornita dai booster P120C.

Lo stadio superiore impiega il motore riaccendibile Vinci, rifornito con idrogeno e ossigeno liquido criogenico. Lo stadio superiore si accende due volte per raggiungere l’orbita necessaria per la missione. Dopo la separazione del carico utile, Ariane 6 si è riacceso un’ultima volta per la deorbitazione dello stadio superiore allo scopo di ridurre i detriti spaziali.