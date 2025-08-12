Lazio, incendi vicino alle case nella notte in Ciociaria: fiamme a Castrocielo, Sant’Elia Fiumerapido e Veroli | FOTO

MeteoWeb

Una serie di incendi ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Protezione Civile per tutta la notte in diverse località della provincia di Frosinone. Sulle colline tra Castrocielo e Piedimonte San Germano ha preso fuoco la vegetazione in località Cavallara e le fiamme sono arrivate pericolosamente a ridosso delle abitazioni. Una radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo ha pattugliato costantemente la zona, pronta ad evacuare le abitazioni se il fronte delle fiamme si fosse ulteriormente abbassato mentre un’autobotte della Protezione Civile realizzava una barriera con cui ritardare l’arrivo del fuoco.

Fiamme vicine alle case anche a Sant’Elia Fiumerapido dove, intorno alle ore 22, un incendio ha fatto scattare il panico nell’area a ridosso del ‘Villaggio Fiat’ realizzato negli anni ‘80 per i lavoratori dello stabilimento di Cassino. Il fuoco è arrivato a pochi passi dagli appartamenti (foto della gallery scorrevole in alto) e molte persone hanno trascorso la notte in strada.

Più a nord, nei boschi di Veroli, è proseguita per tutta la notte l’opera di spegnimento dell’incendio che da ieri ha interessato il Monte Nero costringendo a bloccare il traffico sulla superstrada Sora – Frosinone nel tratto tra il Giglio di Veroli e Castelmassimo; per lo stesso motivo è stata bloccata, e poi riaperta, la via Mària. Il sindaco Germano Caperna ha attivato il Centro Operativo Comunale.