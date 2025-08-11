Lazio, vasto incendio di bosco e sterpaglie sulla A12 a Santa Marinella: pompieri in azione

Dalle ore 12.30 circa, due squadre dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di un’autobotte, sono impegnate a Santa Marinella, in provincia di Roma, sull’autostrada A12, all’altezza del km 45, in direzione Sud, per un vasto incendio di bosco e sterpaglie. Gli uomini del corpo stanno intervenendo anche in via della Vite, dove le fiamme sono divampate vicino a delle strutture abitative.
