Le emissioni umane dietro la variabilità climatica nel Pacifico settentrionale: la scienza rivela nuovi scenari

La scienza del clima sta scrivendo un nuovo capitolo: le emissioni di gas serra e aerosol provocate dall’uomo stanno guidando le variazioni climatiche decennali nel Pacifico settentrionale, un fenomeno che, fino a oggi, era ritenuto esclusivamente naturale. Una ricerca pubblicata su Nature ha rivelato che l’Oscillazione Decadale del Pacifico (PDO), una delle principali modalità di variabilità climatica nella regione, sta subendo cambiamenti significativi legati all’azione umana, smentendo l’idea che tale fenomeno fosse causato solo da fluttuazioni interne al sistema climatico.

Il legame tra attività umana e cambiamento climatico

La PDO è stata tradizionalmente associata a variabilità naturale, come l’oscillazione El Niño/La Niña, ma l’innovativa ricerca condotta da un team di climatologi ha scoperto che, dal 1950, le forzanti esterne, come gli aerosol industriali e i gas serra, sono responsabili per oltre il 50% della variabilità della PDO. I ricercatori hanno utilizzato una vasta gamma di simulazioni climatiche per analizzare la relazione tra attività umana e cambiamento climatico nella regione del Pacifico.

I risultati mostrano che le emissioni di aerosol hanno influenzato una fase positiva della PDO fino agli anni ’80, mentre la successiva diminuzione degli aerosol e l’aumento dei gas serra hanno portato a un’inversione, con una persistente fase negativa della PDO, che ha avuto un impatto diretto sul clima di intere aree, come il sud-ovest degli Stati Uniti.

La siccità negli Stati Uniti: una “firma” umana

Uno degli impatti più evidenti della variabilità climatica nella PDO è la siccità prolungata che sta colpendo le regioni occidentali degli Stati Uniti. Sebbene la variabilità naturale fosse una spiegazione comune per questi cambiamenti, i ricercatori hanno dimostrato che la componente antropica, cioè le emissioni umane, ha amplificato significativamente i deficit di precipitazioni. I modelli climatici, in effetti, sottovalutavano il ruolo delle forzanti esterne nella PDO, creando un errore che mascherava la reale portata della siccità. Correggendo questo errore, gli scienziati hanno osservato che la gravità della siccità attuale è molto più alta di quanto stimato in precedenza, avvicinandosi ai livelli effettivamente osservati.

Una sfida per i modelli climatici futuri

La ricerca ha anche evidenziato una criticità nei modelli climatici attuali: l’incapacità di simulare correttamente la forza della PDO e la risposta atmosferica in regioni chiave come la zona delle Aleutine. Questo errore di simulazione potrebbe limitare la capacità di prevedere con precisione i cambiamenti climatici a lungo termine e le relative conseguenze. In particolare, la PDO negativa, che sta portando a una persistente scarsità di precipitazioni, potrebbe continuare a influenzare pesantemente il clima globale, in particolare se i trend di forzante antropica proseguono.

Un cambiamento nella percezione del clima globale

Questi risultati forniscono una nuova chiave di lettura per le proiezioni future del cambiamento climatico, suggerendo che l’influenza delle attività umane sulla PDO è più profonda di quanto precedentemente ritenuto. Con il rafforzarsi delle emissioni di gas serra e la crescente influenza antropica sul clima globale, la ricerca invita a ripensare le previsioni a lungo termine, in particolare per regioni vulnerabili come gli Stati Uniti occidentali, dove le condizioni di siccità potrebbero continuare ad aggravarsi.

Questa scoperta potrebbe inoltre spingere a un ripensamento delle politiche climatiche internazionali, con un focus maggiore sulla mitigazione delle emissioni, essenziale per ridurre l’impatto del cambiamento climatico in corso. I modelli climatici del futuro, migliorando la simulazione delle forzanti esterne, potrebbero aprire la strada a previsioni climatiche più accurate e a una gestione più efficace dei rischi climatici.