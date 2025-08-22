Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 21 settembre

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 21 settembre, in cui si evidenzia per la prossima settimana una maggiore piovosità con temperature inferiori alla media al Nord, mentre il Sud sembra interessato da condizioni più stabili.

25 Agosto – 31 Agosto 2025

Nella prima settimana si instaura un regime a debole componente ciclonica di correnti sud-occidentali che presentano un’anomalia negativa al Nord e parte del Centro dove si avrà una maggiore piovosità, in particolare al Nord, e le temperature si attendono inferiori alla media. All’estremo Sud peninsulare e sulla Sicilia sembra invece comparire un accenno di promontorio che avrà come conseguenza tempo più asciutto e temperature più alte rispetto a quelle medie del periodo. Situazione neutra sul resto del Paese.

01 Settembre – 07 Settembre 2025

Questa settimana presenta un regime di correnti maggiormente zonale; scompare l’anomalia negativa mentre quella anticiclonica sembra interessare l’intero Meridione, parte del Centro e la Sardegna con conseguente piovosità inferiore alla media; sul resto del Paese invece le precipitazioni tenderanno ad attestarsi sui valori normali. Relativamente alle temperature, queste continueranno a rimanere leggermente al di sotto della norma per il Settentrione e la Toscana, in linea al Centro e sulla Sardegna, superiori al Sud.

08 – 14 Settembre 2025

In un contesto di correnti zonali appare un’anomalia anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale dove si evidenzia un debole promontorio. Questo tenderà a favorire un regime precipitativo inferiore ai valori medi con l’eccezione delle aree a nord del Po dove non si notano variazioni significative. Le temperature rimarranno nell’ambito della normalità al Centro-Nord peninsulare mentre sul resto del Paese si assiste a un incremento.

15 – 21 Settembre 2025

Il flusso in quota continua ad essere a prevalente componente zonale con un blando accenno di promontorio al Meridione, in un contesto che non evidenzia discordanze dalla normalità. Il regime pluviometrico e quello termico sono tendenzialmente coincidenti quindi più caldo e asciutto al Centro-Sud e sulle isole, situazione neutrale invece al Nord.