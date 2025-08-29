Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per settembre

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di settembre, in cui si evidenzia nella prima settimana un regime a debole componente ciclonica al Nord, con precipitazioni oltre la norma. Situazione complessivamente neutra sul resto del Paese, mentre sarà più caldo e più asciutto della norma al Sud.

01 – 07 Settembre 2025

Nella prima settimana si instaura un regime a debole componente ciclonica al Nord dove si avranno precipitazioni maggiori e temperature lievemente inferiori alla media del periodo. Al Sud e sulla Sicilia sembra invece comparire un accenno di promontorio, giustificato da un’anomalia positiva del campo basso, che avrà come conseguenza tempo più asciutto e temperature più alte rispetto a quelle medie del periodo. Situazione complessivamente neutra sul resto del Paese, anche se va evidenziato un netto segnale di minore piovosità sulle regioni adriatiche.

08 – 14 Settembre 2025

Questo periodo presenta un regime di correnti maggiormente zonale in cui scompare l’anomalia del campo di massa della settimana precedente. Il regime pluviometrico resta generalmente in media sull’intero Paese. Dal quadro termico si nota invece che il Sud peninsulare e le due isole maggiori presentano valori superiori alla norma mentre le rimanenti aree vivono una fase di neutralità.

15 – 21 Settembre 2025

La situazione di questa settimana ricalca sostanzialmente quella della settimana precedente.

22 – 28 Settembre 2025

A fronte di un leggero aumento della componente ciclonica in quota, lo scenario sinottico non si discosta dalla situazione tipica del periodo, così come il regime pluviometrico. Il quadro termico continua invece ad evidenziare una fase maggiormente calda al Sud ma anche sulle regioni centrali, a fronte di una neutralità per il resto del Paese.