Liberty Lines presenta la nuova nave ibrida “Claudia Morace”: un passo avanti per la mobilità sostenibile

Trapani accoglie l’HSC Claudia Morace, l’ultima nata della flotta Liberty Lines, approdata dopo un viaggio di 6 giorni partito dalla costa atlantica spagnola. Durante la traversata, l’imbarcazione ha toccato vari porti, tra cui Vigo, Setubal, Algeciras, Cartagena e Minorca, prima di raggiungere la Sicilia dopo una navigazione ininterrotta di 12 ore. Sotto il comando di Elenio Genovese e del primo ufficiale Massimiliano Torrente, supportati da un equipaggio esperto, la Claudia Morace rappresenta un esempio concreto di innovazione nel trasporto marittimo. È la 7ª unità di una serie di nove navi ibride veloci, previste in consegna entro il 2026, capaci di navigare vicino alla costa in modalità completamente elettrica a 10 nodi per circa 30 minuti e di ricaricare le batterie in mare aperto grazie ai motori termici, raggiungendo oltre 30 nodi.

Le prestazioni ambientali sono notevoli: -30% di CO₂, -81% di fumi visibili, -62% di polveri e -83% di gas inquinanti rispetto a unità analoghe. Dopo alcuni giorni dedicati a test di sicurezza e certificazioni, la Claudia Morace entrerà in servizio tra le isole siciliane, contribuendo a una navigazione più pulita e sostenibile.