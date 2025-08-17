Lignano Sabbiadoro, coppia di turisti austriaci dispersi in mare: ricerche in corso

MeteoWeb

Una coppia di turisti – un ragazzo e una ragazza – di nazionalità austriaca risultano dispersi nelle acque di Lignano Sabbiadoro (Udine), nella zona denominata Ufficio 13. Le ricerche sono iniziate nel primo pomeriggio, poco dopo che i due ragazzi si sono tuffati e non hanno più fatto ritorno a riva. Alcune barche presenti in zona, mezzi delle forze dell’ordine e dei soccorsi sono stati attivati insieme con un elicottero e stanno effettuando perlustrazioni della costa. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che, non vedendoli riemergere, hanno dato l’allarme e fatto scattare le ricerche.

Aggiornamento: allarme rientrato

Allarme rientrato per due turisti – un ragazzo e una ragazza austriaci – che risultavano dispersi nelle acque di Lignano, zona ufficio 13. La coppia, da quanto è emerso, era entrata in acqua per nuotare al largo e ha avuto difficoltà poi a tornare a riva. Tuttavia, dopo ore, i due sono riusciti a ritornare autonomamente a riva e sono stati rintracciati: ora stanno bene e sono rientrati a casa. Alla loro ricerca hanno partecipato diversi natanti, battelli della Guardia Costiera e un elicottero del soccorso sanitario per svolgere le perlustrazioni, tra cui due unità della Guardia costiera.