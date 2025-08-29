Liguria, incendio sulle alture di Sanremo: elicottero in azione

MeteoWeb

Un incendio boschivo è divampato questo pomeriggio sulle alture di Sanremo, Pian della Castagna, non distante dall’abitato di frazione Borello. Le fiamme sono alimentate dal forte vento che in queste ore soffia su tutta la provincia di Imperia. Al momento stanno operando squadre dei Vigili del Fuoco e di volontari, coadiuvati da un elicottero. Non ci sono case minacciate dalle fiamme, ma i soccorritori stanno monitorando con molta attenzione l’evolversi del fronte.