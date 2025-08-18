Luglio 2025 un mese piovoso e fresco in Friuli Venezia Giulia

MeteoWeb

Secondo il report mensile meteo.fvg di Arpa FVG – OSMER, luglio 2025 in Friuli Venezia Giulia è stato caratterizzato da precipitazioni abbondanti e temperature più fresche della media dell’ultimo decennio. Le piogge hanno interessato quasi tutto il territorio regionale, con valori superiori alla norma dal 50% al 200%. Solo sul Carso triestino, a Grado e Monfalcone, le precipitazioni sono state leggermente inferiori rispetto alla climatologia 1991-2020. Da segnalare gli oltre 200 mm registrati a Prepotto e San Pelagio – Duino Aurisina. Anche i giorni piovosi sono stati numerosi: 7-9 sulla costa, 11-14 in pianura e fino a 23 in montagna.

Maltempo e grandine

Il mese è stato segnato da diversi episodi temporaleschi intensi. L’11 luglio una supercella ha colpito Pocenia con grandine fino a 5 cm di diametro. L’evento più rilevante si è verificato il 27 luglio, con una supercella tra Rivignano e Bertiolo che ha prodotto raffiche di vento fino a 86 km/h a Talmassons. Nella stessa giornata, sulle Prealpi Carniche, al Rifugio Pordenone – Cimolais si sono registrati 46 mm di pioggia in un’ora, un evento con tempo di ritorno superiore a 30 anni.

Temperature sotto la media decennale

In pianura la temperatura media si è attestata tra 22 e 23,5 °C, circa 1°C in meno rispetto all’ultimo decennio, ma in linea con la media climatica 1991-2020. Le ultime due decadi del mese hanno mostrato anomalie negative più marcate, fino a 3°C sotto la norma.

Anche la temperatura del mare a Trieste si è mantenuta per lo più entro valori normali, superando il 90° percentile solo in cinque giornate.