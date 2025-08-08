La Luna piena dello Storione regala spettacolo nel cielo di agosto | FOTO

MeteoWeb

Spettacolo imperdibile nel cielo in questo secondo weekend d’agosto: la Luna piena dello Storione raggiungerà la sua massima luminosità sabato 9 agosto (10 circa ora italiana). Anche se il momento esatto di “piena” sarà al mattino, la Luna apparirà praticamente tonda e luminosa anche nella notte precedente, ossia stasera, e in quella successiva, domenica 10 agosto. Il nome “Luna dello Storione” deriva da un’antica tradizione nordamericana: in alcune regioni degli Stati Uniti, agosto era il periodo in cui si pescavano più facilmente i grandi storioni nei laghi e nei fiumi.

Questa non è però l’unica denominazione: il plenilunio di agosto è conosciuto anche come Luna del granoturco verde, Luna del grano e Luna rossa, quest’ultima per via delle tonalità calde che può assumere durante il sorgere.

Un cielo doppio spettacolo: Luna piena e Perseidi

Quest’anno, la Luna dello Storione precede di pochi giorni il picco dello sciame meteorico delle Perseidi, atteso tra il 12 e il 13 agosto. Le Perseidi sono particelle di polvere lasciate dalla cometa 109P/Swift-Tuttle, famose per regalare scie luminose nelle notti estive.

Tuttavia, la forte luminosità della Luna piena renderà difficile osservare le meteore più deboli: resteranno visibili solo quelle più brillanti, e con un pizzico di fortuna anche qualche “fireball”, una meteora eccezionalmente luminosa.