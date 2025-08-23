“La Luna nella rete”: lo scatto abruzzese premiato dalla NASA

MeteoWeb

La NASA ha scelto un frammento d’Abruzzo per la “Astronomy Picture of the Day”. L’immagine, intitolata “La Luna piena nella rete“, mostra la Luna purpurea catturata simbolicamente dalle reti del Trabocco di Punta Tufano, sulla costa chietina. Lo scatto è stato realizzato il 9 agosto dal medico lancianese Marco Bellelli, appassionato di fotografia e astronomia. Pubblicata sul sito ufficiale dell’agenzia spaziale statunitense, la foto unisce scienza e poesia, valorizzando il patrimonio naturale e culturale del territorio. Un riconoscimento internazionale che celebra insieme bellezza celeste e tradizione marinara.