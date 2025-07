Dalla Luna alle stelle cadenti: cosa ci attende nel cielo di agosto

MeteoWeb

Agosto è, da sempre, il mese in cui il cielo diventa protagonista indiscusso delle nostre serate estive. Quest’anno, il cielo di agosto 2025 offre un calendario straordinariamente ricco, che unisce l’eleganza delle fasi lunari, la danza dei pianeti, il fascino delle costellazioni e, soprattutto, lo spettacolo più atteso: le stelle cadenti. Andiamo allora a scoprire, passo dopo passo, cosa ci riserva questo mese speciale.

Il cammino del Sole e le giornate che si accorciano

Il 10 agosto, il Sole lascia la costellazione del Cancro per entrare in quella del Leone, accompagnandoci verso la seconda parte dell’estate. Nel frattempo, le giornate iniziano ad accorciarsi sensibilmente: per una località alla latitudine media italiana, la differenza tra la durata del giorno all’inizio e alla fine di agosto è di circa 75 minuti. È un segnale sottile, ma già percepibile: l’estate volge lentamente verso l’autunno.

Cinque fasi lunari

Il 2025 sarà un anno particolare anche per la Luna, che ci regala un agosto “lunghissimo” dal punto di vista astronomico: ben 5 fasi lunari. Si parte il 1° agosto con il Primo Quarto, seguito dal Plenilunio il 9 agosto. Il 16 agosto sarà la volta dell’Ultimo Quarto, poi Novilunio il 23 agosto e infine un altro Primo Quarto il 31 agosto.

Non mancano i momenti in cui la Luna si avvicina e si allontana dalla Terra: il 14 agosto raggiungerà il perigeo, la minima distanza (369.286 km), mentre l’1 e il 29 agosto toccherà l’apogeo (rispettivamente 404.163 km e 404.551 km).

I pianeti protagonisti del cielo di agosto

Il cielo di agosto 2025 offre una vera e propria parata planetaria, con congiunzioni spettacolari e cambi di posizione che non mancheranno di incuriosire anche gli osservatori meno esperti.

Mercurio : dopo la congiunzione con il Sole a fine luglio, ricompare al mattino presto, inizialmente quasi inosservabile, ma intorno al 19 agosto raggiunge le migliori condizioni per essere visibile sull’orizzonte orientale tra le prime luci dell’alba;

: dopo la congiunzione con il Sole a fine luglio, ricompare al mattino presto, inizialmente quasi inosservabile, ma intorno al 19 agosto raggiunge le migliori condizioni per essere visibile sull’orizzonte orientale tra le prime luci dell’alba; Venere : la “stella” del mattino domina il cielo, raggiungendo la massima visibilità: il 4 agosto sorge quasi 3 ore prima del Sole (2 ore e 58 minuti). È il momento ideale per ammirarne la brillantezza;

: la “stella” del mattino domina il cielo, raggiungendo la massima visibilità: il 4 agosto sorge quasi 3 ore prima del Sole (2 ore e 58 minuti). È il momento ideale per ammirarne la brillantezza; Marte : questo mese un curioso “sorpasso”: Giove, che nei mesi scorsi sorgeva dopo Marte, a fine agosto lo precederà;

: questo mese un curioso “sorpasso”: Giove, che nei mesi scorsi sorgeva dopo Marte, a fine agosto lo precederà; Giove : visibile nelle ore che precedono l’alba, sorge prima di Marte e si unisce a Venere e alla Luna in spettacolari congiunzioni;

: visibile nelle ore che precedono l’alba, sorge prima di Marte e si unisce a Venere e alla Luna in spettacolari congiunzioni; Saturno : è il grande protagonista delle serate estive. Dopo mesi in cui i pianeti erano assenti dal cielo serale, Saturno torna visibile già dalle prime ore di buio, culminando a Sud nella seconda parte della notte;

: è il grande protagonista delle serate estive. Dopo mesi in cui i pianeti erano assenti dal cielo serale, Saturno torna visibile già dalle prime ore di buio, culminando a Sud nella seconda parte della notte; Urano e Nettuno: osservabili nelle ore che precedono l’alba. Urano sorge prima di Giove e Venere, visibile con telescopi. Nettuno, invece, segue le stesse condizioni di Saturno e sarà in congiunzione con quest’ultimo il 6 agosto. Anche per Nettuno è necessario un telescopio.

Costellazioni e Via Lattea: un viaggio tra le stelle

Nelle notti senza Luna, basta alzare lo sguardo verso Sud per scoprire la ricchezza del cielo estivo. In primo piano c’è il Sagittario, la costellazione che custodisce il centro della nostra galassia, la Via Lattea: da qui si diparte quel “fiume di stelle” che attraversa il cielo, passando per il Triangolo Estivo formato da Aquila, Lira e Cigno.

Più a Ovest, Scorpione e Bilancia si avviano al tramonto, mentre verso Sud/Est compaiono Capricorno e Acquario, costellazioni meno luminose e più difficili da riconoscere senza una mappa. A Nord/Ovest brillano Arturo (nel Bootes) e Vega, che nelle prime ore della notte si trova quasi allo zenit. Procedendo da Vega verso Ovest incontriamo Ercole e, più in basso, l’Ofiuco.

A Est, verso la fine del mese, sorgeranno Pegaso, Andromeda e Perseo: quest’ultimo sarà protagonista del fenomeno più atteso di agosto.

Le meteore di agosto: le Perseidi

Il momento più magico dell’estate astronomica arriva tra il 12 e il 13 agosto, con il picco delle Perseidi, le “Lacrime di San Lorenzo”. Il tasso orario zenitale (ZHR) potrà toccare le 100 meteore all’ora, regalando scie luminose e bolidi spettacolari.

Le Perseidi sono causate dall’incontro della Terra con le polveri lasciate dalla cometa Swift-Tuttle. La loro velocità, oltre 200mila km/h, le rende brillanti e fotogeniche. Lo sciame è attivo dalla fine di luglio a metà agosto, ma le notti tra l’11 e il 14 agosto restano le migliori per ammirarle.