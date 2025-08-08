La “Luna dello Storione” illumina il cielo di agosto: potrebbe apparire più grande e colorata

MeteoWeb

Questo fine settimana, il cielo di agosto offrirà uno spettacolo imperdibile: la Luna piena dello Storione, che raggiungerà la sua massima luminosità sabato 9 agosto 2025 (10 circa ora italiana). Anche se il momento esatto di “piena” sarà al mattino, la Luna apparirà praticamente tonda e luminosa anche nella notte precedente, stasera e in quella successiva, domenica 10 agosto.

Perché si chiama “Luna dello Storione”?

Il nome “Luna dello Storione” deriva da un’antica tradizione nordamericana: in alcune regioni degli Stati Uniti, agosto era il periodo in cui si pescavano più facilmente i grandi storioni nei laghi e nei fiumi. Non è però l’unica denominazione: è conosciuta anche come Luna del granoturco verde, Luna del grano e Luna rossa, quest’ultima per via delle tonalità calde che può assumere durante il sorgere.

Quando e come osservarla

Per chi desidera ammirarla senza fare le ore piccole, il momento migliore sarà la sera dell’8 agosto, quando la Luna sorgerà a Sud/Est al tramonto locale. L’orario preciso varia in base alla posizione geografica, quindi conviene consultare strumenti come TimeandDate.com o app come Stellarium per avere indicazioni esatte.

Al sorgere, la Luna potrà sembrare insolitamente grande: è il cosiddetto “effetto illusione lunare”, un inganno percettivo che fa apparire l’astro più imponente vicino all’orizzonte. Inoltre, nelle prime ore dopo il sorgere, potrà assumere sfumature giallo-arancioni a causa della diffusione di Rayleigh, fenomeno atmosferico che filtra le lunghezze d’onda più corte (blu) lasciando passare quelle più lunghe (rosse e arancioni).

Un cielo doppio spettacolo: Luna piena e Perseidi

Quest’anno, la Luna dello Storione precede di pochi giorni il picco dello sciame meteorico delle Perseidi, atteso tra il 12 e il 13 agosto. Le Perseidi sono particelle di polvere lasciate dalla cometa 109P/Swift-Tuttle, famose per regalare scie luminose nelle notti estive.

Tuttavia, la forte luminosità della Luna piena renderà difficile osservare le meteore più deboli: resteranno visibili solo quelle più brillanti, e con un pizzico di fortuna anche qualche “fireball”, una meteora eccezionalmente luminosa.

Doppio evento astronomico ad agosto

Il cielo di agosto 2025 ci regala un doppio evento astronomico: la spettacolare Luna piena dello Storione e, subito dopo, il picco delle Perseidi. Armatevi di telescopio o semplicemente di un buon punto di osservazione lontano dalle luci cittadine, e preparatevi a vivere una notte in cui scienza, tradizione e bellezza si fondono in un unico spettacolo naturale.