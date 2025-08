Malore nei boschi sopra Malga Galmarara: muore cercatore di funghi

MeteoWeb

Un cercatore di funghi è morto, dopo essere stato colto da malore, nei boschi sopra Malga Galmarara nel Vicentino. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino Altopiano dei Sette Comuni. L’uomo si trovava con il nipote quando si è sentito male. Non essendoci alcuna copertura telefonica, il ragazzo è sceso alla Malga a dare l’allarme, per poi tornare indietro accompagnato e per indicare il punto ai soccorritori. L’uomo è stato raggiunto dal personale medico dell’ambulanza, dall’equipe sanitaria dell’elicottero di Treviso emergenza, calata con il verricello assieme al tecnico di elisoccorso, e da quattro soccorritori. Purtroppo al medico non è rimasto altro che constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata trasportata alla Malga dall’eliambulanza, per essere affidata al carro funebre. Presenti anche i carabinieri forestali.