Malore per la guida alpina: recuperata un’intera cordata sul Monviso

Una cordata di alpinisti è stata recuperata lungo la via normale al Monviso dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, intervenuti con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. L’allarme è stato lanciato dopo che il capocordata, una guida alpina, ha accusato un malore che gli impediva di condurre i clienti in sicurezza. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso con un tecnico del Soccorso Alpino aggiuntivo a supporto dell’equipe che ha recuperato la cordata, quattro persone in tutto, e l’ha condotte a valle.