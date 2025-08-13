Malore prima del concerto degli Oasis: muore 30enne dentista italiano

MeteoWeb

Un 30enne di Teramo, Alessandro Croce, è morto improvvisamente in Scozia. Il giovane, un dentista molto conosciuto in città e in provincia, era a Edimburgo per assistere al concerto degli Oasis. Mentre era nella sua camera d’albergo, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorrerlo, prima da parte degli amici e poi del personale sanitario. All’origine del decesso, stando alle prime informazioni, ci sarebbe un arresto cardiaco. I genitori arriveranno domani a Edimburgo, mentre la sorella era già in Scozia con lui. “La città di Teramo si unisce al dolore per la scomparsa di Alessandro Croce – afferma il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto -. Alla famiglia Croce vanno le condoglianze e la vicinanza dell’amministrazione Comunale e dell’intera comunità teramana in questo momento così difficile”.

I messaggi di cordoglio

Cordoglio viene espresso anche dalla provincia di Teramo: “il presidente Camillo D’Angelo, il consiglio provinciale e tutta l’amministrazione – si legge – si stringono con immenso affetto alla dirigente scolastica dell’istituto Zoli di Atri, Paola Angeloni e alla sua famiglia, per la tragica perdita dell’amato figlio Alessandro”. “Ho appreso stamani con grande dolore e tristezza del grave lutto che ha colpito la dirigente scolastica dell’I.I.S. ‘A. Zoli’ Prof.ssa Paola Angeloni – scrive il sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti – A nome mio e dell’amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze, manifestando la più affettuosa vicinanza, alla Prof.ssa Paola Angeloni, stimata professionista apprezzata da tutti nella nostra città e nella comunità scolastica, ed a tutta la sua famiglia”.