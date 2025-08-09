Malore tra i sentieri dell’Alpe Sacchi: cercatore di funghi muore in Valsesia

MeteoWeb

Tragedia sulle montagne della Valsesia, nel Vercellese: un uomo di 60 anni, che questa mattina si era avventurato in cerca di funghi tra i sentieri dell’Alpe Sacchi, sopra Varallo, è morto in seguito ad un malore. L’uomo, dopo essersi accasciato al suolo, è stato soccorso da un’équipe sanitaria arrivata sul posto, ma il tentativo di rianimarlo è stato inutile.