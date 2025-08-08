Malore in spiaggia, turista spagnolo muore a Cala Luna: aveva 51 anni

Tragedia a Cala Luna, Sardegna: un turista spagnolo di 51 anni muore improvvisamente per un arresto cardiaco nonostante l'intervento dell'elisoccorso

Cala Luna
Foto Ansa
MeteoWeb

Tragedia questo pomeriggio sulla spiaggia di Cala Luna, nel golfo di Orosei, sulla costa orientale della Sardegna. Un turista spagnolo di 51 anni è stato colto da un improvviso malore ed è morto. Sul posto è intervenuto il 118 con l’elisoccorso, ma nonostante i tentativi dei medici di tenerlo in vita, per il 51enne non c’è stato niente da fare. È morto per un arresto cardiaco.

