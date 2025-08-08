Malore in spiaggia, turista spagnolo muore a Cala Luna: aveva 51 anni

MeteoWeb

Tragedia questo pomeriggio sulla spiaggia di Cala Luna, nel golfo di Orosei, sulla costa orientale della Sardegna. Un turista spagnolo di 51 anni è stato colto da un improvviso malore ed è morto. Sul posto è intervenuto il 118 con l’elisoccorso, ma nonostante i tentativi dei medici di tenerlo in vita, per il 51enne non c’è stato niente da fare. È morto per un arresto cardiaco.