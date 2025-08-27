Malore sul sentiero: escursionista muore sopra Cortina

MeteoWeb

Un escursionista di 70 anni, di Roma, ha perso la vita oggi dopo essere stato colto da malore, mentre in compagnia dei familiari e di altre persone stava percorrendo una stradina sopra il Rifugio Mietres, a Cortina D’Ampezzo (Belluno). All’allarme, scattato qualche minuto prima delle 14.00, ha risposto il Soccorso Alpino di Cortina, che ha inviato una squadra in supporto all’elisoccorso in avvicinamento. Individuato il punto, l’elicottero di Pieve di Cadore ha sbarcato con il verricello tecnico di elisoccorso ed equipe medica, subentrata nelle manovre di rianimazione ai presenti, che stavano cercando di far riavere il 70enne, ma a nulla sono valsi i tentativi ed è stato solo possibile constatarne il decesso. Presente anche la Guardia di Finanza per i rilievi del caso.