Maltempo, 15enne colpito da fulmine nel Teramano: trasferito a Roma, è in coma farmacologico

È stato trasferito all’ospedale ‘Bambino Gesù’ di Roma il ragazzo di 15 anni che ieri, dopo essere stato colpito da un fulmine nei pressi di Monte di Mezzo, vicino al Lago di Campotosto, era stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale dell’Aquila, in rianimazione, dove era stato sedato. Questa mattina un’eliambulanza si è alzata in volo dall’ospedale ‘San Salvatore’ per il trasferimento del paziente a Roma. Il ragazzo ieri era stato soccorso e stabilizzato dal personale del 118, con il supporto del tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, poi trasferito e ricoverato in coma farmacologico all’ospedale aquilano.

