Maltempo, 200 turisti bloccati la scorsa notte alle isole Tremiti

Circa 200 turisti sono rimasti bloccati per una notte sull’isola di San Domino, nell’arcipelago delle Tremiti: ieri avrebbero dovuto fare ritorno a Termoli (Campobasso) a bordo del Capri Jet. Le condizioni meteo particolarmente difficili, caratterizzate da mare agitato e forti raffiche di vento, hanno sorpreso la motonave durante la manovra di attracco nel porto dell’isola, impedendone poi la partenza verso la terraferma.

Per la notte, i passeggeri sono stati ospitati in strutture ricettive messe a disposizione dal Comune delle Tremiti. Stamattina è partita dallo scalo molisano la nave Santa Lucia, incaricata di raggiungere San Domino e riportare i turisti a Termoli. L’evolversi della situazione è stato seguito e costantemente monitorato dalla Guardia Costiera.

