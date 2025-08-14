Maltempo: a 5 mesi dalla frana nel torrente Rovigo, conclusa la rimozione dei rifiuti nell’Alto Mugello

MeteoWeb

A 5 mesi dalla frana avvenuta nell’alveo del torrente Rovigo a Palazzuolo sul Senio (Firenze) nell’Alto Mugello in Toscana, è in via di conclusione la fase di rimozione massiva dei rifiuti e di stabilizzazione di diversi cedimenti di sponda. “I lavori non sono ancora del tutto conclusi, gli ultimi sacchi pieni di rifiuti a bordo torrente, saranno portati via a settembre con un ultimo volo di elicottero programmato, ma l’emergenza ambientale in buona parte ormai superata”, fa sapere il Consorzio di bonifica Medio Valdarno.

Le misure

“Oggi è stata conclusa l’operazione di rimozione dei rifiuti che era stata assegnata al Consorzio di bonifica. Il Rovigo è tornato quasi come prima, porteremo via gli ultimi sacchi bianchi di rifiuti nelle prossime settimane, ma sostanzialmente l’intervento di rimozione è concluso”, ha detto Paolo Masetti, presidente del Consorzio.