Maltempo: a 5 mesi dalla frana nel torrente Rovigo, conclusa la rimozione dei rifiuti nell’Alto Mugello

L'emergenza ambientale si avvia alla conclusione, con gli ultimi interventi previsti per settembre. La fase di stabilizzazione dei cedimenti continua

Torrente Rovigo
Foto Ansa
A 5 mesi dalla frana avvenuta nell’alveo del torrente Rovigo a Palazzuolo sul Senio (Firenze) nell’Alto Mugello in Toscana, è in via di conclusione la fase di rimozione massiva dei rifiuti e di stabilizzazione di diversi cedimenti di sponda. “I lavori non sono ancora del tutto conclusi, gli ultimi sacchi pieni di rifiuti a bordo torrente, saranno portati via a settembre con un ultimo volo di elicottero programmato, ma l’emergenza ambientale in buona parte ormai superata”, fa sapere il Consorzio di bonifica Medio Valdarno.

Le misure

“Oggi è stata conclusa l’operazione di rimozione dei rifiuti che era stata assegnata al Consorzio di bonifica. Il Rovigo è tornato quasi come prima, porteremo via gli ultimi sacchi bianchi di rifiuti nelle prossime settimane, ma sostanzialmente l’intervento di rimozione è concluso”, ha detto Paolo Masetti, presidente del Consorzio.

