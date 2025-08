Maltempo Abruzzo, Città del Vino chiede lo stato d’emergenza per 4 Comuni

MeteoWeb

“Fossacesia, Torino di Sangro, Frisa e Rocca San Giovanni sono quattro città aderenti all’Associazione Nazionale Città del Vino che hanno bisogno di sostegno per i danni alle infrastrutture e alle aziende vitivinicole“: è quanto dichiara il Presidente nazionale dell’Associazione Città del Vino, Angelo Radica, riferendosi ai danni provocati nei quattro comuni abruzzesi dall’ondata di maltempo di domenica 3 agosto, con violenti temporali e grandinate che hanno colpito soprattutto la costa della provincia di Chieti.

“Chiediamo a Regione Abruzzo e Governo la dichiarazione dello stato di emergenza per calamità ai sensi del Decreto 11 agosto 2023 che prevede aiuti alle imprese agricole danneggiate che consentirebbe di superare anche i limiti del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Si tratta di un territorio limitato – prosegue Radica – che ha ricevuto danni che in alcuni casi raggiungono il 100% della produzione in corso. Per questo motivo ci appelliamo a Regione e Governo affinché vengano trovate soluzioni in deroga alle normative vigenti, in considerazione dell’eccezionalità, della percentuale di danni subiti e della concentrazione localizzativa dell’evento”.

Il sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, aggiunge: “le nostre aziende agricole rappresentano una componente fondamentale dell’economia locale e del Pil del nostro Paese. È per questo che riteniamo urgente attivare tutte le forme di supporto possibili in questo momento di grande difficoltà”.