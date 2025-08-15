Maltempo Abruzzo, grandinate e allagamenti a Rovere | VIDEO

MeteoWeb

Un’improvvisa ondata di maltempo ha colpito oggi Rovere, frazione di Rocca di Mezzo, situata nell’Aquilano. Forti grandinate e intensi allagamenti sono stati segnalati nella zona, provocando disagi per residenti e visitatori. Il fenomeno atmosferico ha avuto un impatto notevole, con strade ricoperte da una coltre di ghiaccio e acqua che ha invaso le vie principali. Il video postato su “Neve Appennino” conferma la violenza del fenomeno, mostrando le strade completamente allagate.

