Maltempo Adriatico: violenta grandinata sulla costa abruzzese a Torino di Sangro | FOTO

Il primo weekend di agosto 2025 è stato segnato da un violento colpo di coda instabile lungo la fascia adriatica. Dopo settimane di clima estivo, l’arrivo di un fronte freddo ha dato vita a una fase di maltempo improvviso e intenso, che ha colpito con particolare durezza l’Abruzzo e la costa frentana. Tutto è iniziato quando una massa di aria più fresca di origine polare marittima ha fatto il suo ingresso sull’Italia scendendo lungo l’Adriatico. Questo afflusso, scontrandosi con l’aria calda e umida presente nei bassi strati, ha generato un forte contrasto termico. Il risultato è stato l’innesco di temporali violenti che, nel giro di poche ore, si sono trasformati in grandinate estese con chicchi di notevoli dimensioni.

L’Abruzzo è stato tra le regioni più colpite: la fascia costiera frentana, inclusa Torino di Sangro (provincia di Chieti), ha vissuto momenti di forte criticità con strade allagate, danni alle colture e auto danneggiate dai chicchi di ghiaccio. Fenomeni simili sono stati segnalati anche in altre aree della costa abruzzese e, più a nord, tra Marche e Romagna.

La giornata di domenica 3 agosto: i dettagli previsionali

Già nei giorni precedenti, i modelli avevano segnalato che domenica 3 agosto 2025 sarebbe stata caratterizzata da instabilità marcata tra Toscana, Marche e Abruzzo. Le precipitazioni hanno interessato soprattutto le ore pomeridiane, quando l’energia accumulata al suolo ha alimentato la formazione di celle temporalesche molto attive. In particolare, lungo la costa frentana i temporali sono stati accompagnati da grandine di media e grossa taglia e da raffiche di vento improvvise.

Dopo il maltempo, una tregua e nuovo caldo

Fortunatamente, la fase più intensa del maltempo è durata poche ore. Già dalla serata di domenica assisteremo a un rapido miglioramento su gran parte della regione, anche se qualche fenomeno residuo continuerà a insistere sull’Adriatico centrale. Secondo le previsioni, a partire dalla nuova settimana tornerà l’alta pressione: le giornate saranno più stabili e soleggiate, con un ritorno del caldo estivo ma senza i picchi estremi delle settimane precedenti.

Un’estate tra contrasti

Questo episodio conferma il trend degli ultimi anni: anche ad agosto il meteo non è più lineare, e le fasi di caldo intenso vengono spesso interrotte da brevi ma forti ondate temporalesche. Un’alternanza che richiede attenzione, soprattutto per i fenomeni intensi che possono colpire in poche ore le aree costiere e pianeggianti.

