Maltempo Alto Adige, crolla muro di contenimento dopo forte temporale: auto bloccata da fango e detriti

Brutta avventura per una famiglia in vacanza in Alto Adige. Ieri sera, a seguito di un forte temporale, è crollato un muro di contenimento sulla strada che collega San Candido e Dobbiaco. Una famiglia italiana con due bambini piccoli è stata sorpresa da una colata di fango ed il veicolo è rimasto bloccato nel fango. Poco prima, un grande macigno è franato, fermandosi a pochi metri dal veicolo. Alcuni detriti sono arrivati anche sulla sottostante strada statale e l’area è stata rapidamente ripulita. Fortunatamente tutti e quattro gli occupanti dell’auto sono rimasti illesi ed il padre ha subito fatto una chiamata d’emergenza.

Sul posto sono arrivati velocemente i Vigili del Fuoco volontari di San Candido che sono riusciti a far uscire in sicurezza la famiglia dall’area pericolosa. Anche diversi residenti sono stati evacuati per motivi di sicurezza dalle loro abitazioni.

La strada di montagna rimane chiusa nel tratto interessato fino a nuovo avviso e oggi verrà fatta una valutazione accurata della situazione sul posto.

