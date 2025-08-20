Maltempo, aperta la Sala operativa della Protezione Civile del Veneto

In considerazione delle previsioni meteo per le prossime ore, è stata aperta la Sala operativa della Protezione Civile del Veneto a Marghera, per seguire ora per ora l’evolversi della situazione. Il Presidente della Regione Luca Zaia, si legge in una nota della Regione, ringrazia tecnici ed operatori della Protezione Civile impegnati senza sosta a garantire la sicurezza dei veneti. Visto lo stato di criticità arancione (preallarme) dichiarato dal Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, si invitano i cittadini ad evitare ogni comportamento che possa mettere a rischio la propria incolumità.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.